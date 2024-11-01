Son de sobra conocidos los problemas para ver el que quizá sea el cuadro más famoso del mundo, como lo definen en la web del Louvre. Me estoy refiriendo a la Gioconda, por supuesto. Está en la sala 711, la más grande del museo francés, y a pesar de ello el tiempo de estancia en la sala es limitado. Si bien no es lo mismo, tenemos una alternativa más accesible: La Mona Lisa del Prado es la copia más antigua de la obra de Leonardo da Vinci. Fue pintada al mismo tiempo que la original y uno puede contemplarla sin problemas ni aglomeraciones.
Las mejores copias de Leonardo, en Madrid.
Esto sólo podía querer decir una cosa, que la Mona Lisa del Prado se pintó a la vez que la popular Gioconda, y que se hizo en el mismo taller. Por fuerza debía ser alguien que fuera copiando al maestro italiano a medida que este avanzaba en su versión. Y se sabe esto porque las mismas correcciones o cambios que Da Vinci hizo están en esta segunda versión. Por lo tanto es casi seguro que la copia fuera hecha en el propio taller de Leonardo. Y no era una copia cualquiera, sino que los materiales y el trabajo son de alta calidad.