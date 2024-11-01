edición general
La Mona Lisa del Prado es la copia más antigua de la obra de Leonardo da Vinci

Son de sobra conocidos los problemas para ver el que quizá sea el cuadro más famoso del mundo, como lo definen en la web del Louvre. Me estoy refiriendo a la Gioconda, por supuesto. Está en la sala 711, la más grande del museo francés, y a pesar de ello el tiempo de estancia en la sala es limitado. Si bien no es lo mismo, tenemos una alternativa más accesible: La Mona Lisa del Prado es la copia más antigua de la obra de Leonardo da Vinci. Fue pintada al mismo tiempo que la original y uno puede contemplarla sin problemas ni aglomeraciones.

5 comentarios
Si será antigua la copia, que la pintó Leonardo antes de la original. :troll:
Las mejores copias de Leonardo, en Madrid.
#2 "la copia mas antigua del original" pudo empezar a pintarla a la vez y acabarla despues.

Esto sólo podía querer decir una cosa, que la Mona Lisa del Prado se pintó a la vez que la popular Gioconda, y que se hizo en el mismo taller. Por fuerza debía ser alguien que fuera copiando al maestro italiano a medida que este avanzaba en su versión. Y se sabe esto porque las mismas correcciones o cambios que Da Vinci hizo están en esta segunda versión. Por lo tanto es casi seguro que la copia fuera hecha en el propio taller de Leonardo. Y no era una copia cualquiera, sino que los materiales y el trabajo son de alta calidad.
Qué decepción, entré esperando ver un primate.
Mejor que no la anuncien mucho, que ahora está casi arrinconada y van cuatro gatos a verla.
