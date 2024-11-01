Mompó, el candidato que lanzó Mazón para sucederle en 2027, adjudica 110.000 euros al administrador de su antigua empresa

Vicente Mompó, actual presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda, ha adjudicado contratos municipales que suman un importe total de 109.181,38 euros al administrador de su antigua empresa, firma que el político del PP que suena como relevo de Carlos Mazón tuvo que abandonar en 2020 por incompatibilidad con su puesto de portavoz popular en la institución provincial.