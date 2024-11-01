edición general
Mompó, el candidato que lanzó Mazón para sucederle en 2027, adjudica 110.000 euros al administrador de su antigua empresa

Vicente Mompó, actual presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda, ha adjudicado contratos municipales que suman un importe total de 109.181,38 euros al administrador de su antigua empresa, firma que el político del PP que suena como relevo de Carlos Mazón tuvo que abandonar en 2020 por incompatibilidad con su puesto de portavoz popular en la institución provincial.

#2 concentrado
Este es nuestro estilo, y si no te gusta te vas del pueblo
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El problema mas que el dinero es que vidas nos van a costar pagarlo

90.000 mamografías menos, colegios sin construir un año en barracones, negar el cambio climático?
#3 Pivorexico *
Haciendo méritos cara a el partido , no veo la incongruencia .
#4 beltraneja
¿Es posible en serio que no tengan a ningún otro que no de que hablar antes de estar en el cargo? Conozco yo a fachas con estudios y curriculums limpios de momento, ¿ellos no?
#5 Jarod_mc
Imbeciles al cubo
