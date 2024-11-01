edición general
El momento en que se rompió la confianza: por qué el último ataque de Trump a la energía eólica lo cambia todo [ENG]

En los sectores en la ejecución offshore, ingeniería submarina y gestión de la cadena de suministro, el patrón es idéntico: una vez que comienza la ejecución, la previsibilidad es la moneda que mantiene funcionando los sistemas complejos. Cuando desaparece, el coste y el riesgo no se esfuman; se trasladan. Si los permisos y aprobaciones pueden ser retirados, reinterpretados o suspendidos una vez iniciada la ejecución, dejan de funcionar como instrumentos de certeza. Se convierten en documentos provisionales, expuestos al factor político.

covacho
En España fuimos pioneros con la retirada de ayudas a la solar.
Don_Pixote
#1 En España hubo cierto gobierno que puso el impuesto al sol, otro gobierno la derogo en 2018
Hoy en dia, la Solar y el viento en España son las principales fuentes de energia diarias, lo puedes ver aqui a tiempo real www.ree.es/en/datos/generation

;)
El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Lo que llamas impuesto al sol no era para las plantas de generación fotovoltaica, por lo que la segunda parte de tu comentario es errónea.

Quién puso el peaje de respaldo al autoconsumo industrial fue Alemania, el nuestro fue una copia del alemán un año después
Y en Alemania nadie le llamó impuesto al sol
www.meneame.net/story/realidad-autoconsumo-fotovoltaico-alemania
okeil
#5 Teniendo en cuenta que Trump está en contra, hasta el punto de robar el peteóleo venezolano para evitar las renovables, son claramente la energía que más nos conviene. No permitamos que vuelvan medidas como el impuesto al sol.
Don_Pixote
#5 era un impuesto al autoconsumo, a no ser que tengas una turbina eolica o una presa hidraulica en tu jardin.. lo normal era tener placas solares en la azotea o tejado
Lo que derivo a llamarlo " impuesto al sol"
Antipalancas21
#1 Poniendo un impuesto al sol, por el desgobierno del PP
emachan
#1 Corrupción pura y dura. Me gustaría que los votantes del PP explicaran como piensan, aunque la sospecha real es que no piensan.
Cehona
¿Que país es puntero en energía eólica y que proyectos se han cancelado por una empresa igualmente puntera?
¿Tiene que ver con Eurovisión?
Vasos comunicantes.
