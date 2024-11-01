El momento en que se rompió la confianza: por qué el último ataque de Trump a la energía eólica lo cambia todo [ENG]

En los sectores en la ejecución offshore, ingeniería submarina y gestión de la cadena de suministro, el patrón es idéntico: una vez que comienza la ejecución, la previsibilidad es la moneda que mantiene funcionando los sistemas complejos. Cuando desaparece, el coste y el riesgo no se esfuman; se trasladan. Si los permisos y aprobaciones pueden ser retirados, reinterpretados o suspendidos una vez iniciada la ejecución, dejan de funcionar como instrumentos de certeza. Se convierten en documentos provisionales, expuestos al factor político.