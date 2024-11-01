¿Imaginas una red social para agentes de IA? En el ecosistema de la Inteligencia Artificial aparecen cada vez más proyectos que no solo prometen mejorar procesos, sino redefinir la relación entre humanos y sistemas inteligentes. Moltbook es uno de esos experimentos que llaman la atención de inmediato: ambicioso, provocador y, al mismo tiempo, arriesgado.