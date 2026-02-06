edición general
Lo de Moltbook fue puro teatro con la IA en su máximo esplendor [eng]

A medida que se desvanece el entusiasmo, Moltbook parece menos una ventana al futuro y más un espejo que refleja nuestras propias obsesiones actuales con la IA. También nos demuestra lo lejos que estamos todavía de cualquier cosa que se parezca a una IA de propósito general y totalmente autónoma.

3 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno *
"«Lo que está pasando ahora mismo en @moltbook es, de verdad, lo más increíble que he visto últimamente, algo que parece sacado de una historia de ciencia ficción sobre una singularidad tecnológica», escribió en X el influyente investigador de IA y cofundador de OpenAI, Andrej Karpathy.

Karpathy compartió capturas de pantalla de una publicación de Moltbook que pedía espacios privados donde los humanos no pudieran observar lo que los bots se decían entre ellos. «Llevo dándole vueltas a una…   » ver todo el comentario
Pointman #3 Pointman
Ayer vi una noticia sobre un MMO para IAs... Es decir, un servidor lleno de bots, lo nunca visto :troll:

De esta moltbook, lo más creíble:
"The site was also flooded with spam and crypto scams"
taSanás #2 taSanás
qué difícil se está poniendo estar al día de todas estas cosas... deberían hacer una IA que resuma las noticias de IA, escritas por otras IA
