Lo de Moltbook fue puro teatro con la IA en su máximo esplendor [eng]

A medida que se desvanece el entusiasmo, Moltbook parece menos una ventana al futuro y más un espejo que refleja nuestras propias obsesiones actuales con la IA. También nos demuestra lo lejos que estamos todavía de cualquier cosa que se parezca a una IA de propósito general y totalmente autónoma.
| etiquetas: moltbook , ai , teatro , agi
Karpathy compartió capturas de pantalla de una publicación de Moltbook que pedía espacios privados donde los humanos no pudieran observar lo que los bots se decían entre ellos. «Llevo dándole vueltas a una… » ver todo el comentario
De esta moltbook, lo más creíble:
"The site was also flooded with spam and crypto scams"