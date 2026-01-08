Moeve (Cepsa) y la portuguesa Galp negocian la fusión de sus gasolineras y refinerías

Megaoperación en el petróleo español. Moeve (antigua Cepsa) y la portuguesa Galp están ultimando la fusión de sus gasolineras y refinerías. Aunque el acuerdo no es aún vinculante, la negociación avanza con viento de cola. De salir adelante, dará lugar a un gigante de 3.500 estaciones de servicio, en su mayoría concentradas en la península ibérica, y capacidad para vender 6,5 millones de toneladas de combustible al año.