Moeve (Cepsa) y la portuguesa Galp negocian la fusión de sus gasolineras y refinerías

Megaoperación en el petróleo español. Moeve (antigua Cepsa) y la portuguesa Galp están ultimando la fusión de sus gasolineras y refinerías. Aunque el acuerdo no es aún vinculante, la negociación avanza con viento de cola. De salir adelante, dará lugar a un gigante de 3.500 estaciones de servicio, en su mayoría concentradas en la península ibérica, y capacidad para vender 6,5 millones de toneladas de combustible al año.

tul
reunion de pastores oveja muerta
kaos_subversivo
A la rica competencia! Esto se la pondría muy dura a Adam Smith :troll:
Tensk
Dos que se suelen caracterizar por precios altos.

¿La van a llamar Galpón?
