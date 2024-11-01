Modus operandi detectado por primera vez: La Policía Nacional detiene a un joven por ciberatacar una pasarela de pago y realizar reservas en hoteles de lujo a un céntimo

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una investigación, en apenas cuatro días y de alta complejidad técnica, que ha permitido detener en Madrid a un joven de 20 años por su presunta implicación en la manipulación fraudulenta en el sistema de pago electrónico asociado a una web de reservas de viajes y hoteles. El arrestado consiguió acceder a la pasarela de pago para que validara las reservas de hoteles de lujo por un coste de 0,01 euros en cada operación. La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta el pasado día ...