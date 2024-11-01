edición general
Modus operandi detectado por primera vez: La Policía Nacional detiene a un joven por ciberatacar una pasarela de pago y realizar reservas en hoteles de lujo a un céntimo

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una investigación, en apenas cuatro días y de alta complejidad técnica, que ha permitido detener en Madrid a un joven de 20 años por su presunta implicación en la manipulación fraudulenta en el sistema de pago electrónico asociado a una web de reservas de viajes y hoteles. El arrestado consiguió acceder a la pasarela de pago para que validara las reservas de hoteles de lujo por un coste de 0,01 euros en cada operación. La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta el pasado día ...

| etiquetas: hacker , policía , pasarela de pago , hoteles de lujo , 1 centimo , ciberataque
sotillo #1 sotillo
Para que luego digan que la juventud no tiene ambición
angeloso #2 angeloso
Y al desarrollador web que le abran un ticket, esto no debería haber ocurrido bajo ningún concepto.
#5 marcotolo
me alegro por el chaval esta publicidad no se paga con dinero
Escafurciao #4 Escafurciao
"en apenas cuatro días y de alta complejidad técnica", vamos que puso su nombre y DNI en las reservas.
Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
Cuando la pasta se la roban a los que tienen pasta..que rápido se movilizan y dan soluciones "nuestros cuerpos de seguridad del estado"
#6 Ninrojo
Podían hacer pedidos a los súper y enviarlos a gente necesitada
