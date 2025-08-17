Modo ‘beta’ global: el experimento masivo de la IA

La humanidad se convierte de nuevo en un laboratorio para las grandes tecnológicas, que despliegan sin control unas herramientas poco fiables que ya forman parte de la vida cotidiana de miles de millones de personas en todo el mundo.
Tú no te preocupes, la IA está aquí para que los jeques capitalistas puedan prescindir de un buen puñado de humanos, cuando toque recortar no les temblará el pulso en dejar a un buen porcentaje, que hasta ahora se creía intocable, sin energía ni futuro. Los astros van alineándose: pérdida de poder adquisitivo, tratos de vasallaje con el imperio,
