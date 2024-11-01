El 'modelo Ribera Salud': beneficio de 11 millones en Elche, pérdidas en Torrejón y negocio para sus empresas satélite

Ribera Salud consolidó durante años un modelo de negocio en la sanidad pública privatizada que le ha permitido integrar a accionistas externos de gran peso, como el actual máximo accionista francés Vivalto Santé o el anterior grupo estadounidense Centene, así como pagar elevados sueldos a sus directivos. ¿Cómo?, mediante recortes en los salarios de los trabajadores, en el material sanitario y gracias a la connivencia de administraciones del PP, que dispararon los ingresos de estas concesionarias.