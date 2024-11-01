edición general
El 'modelo Ribera Salud': beneficio de 11 millones en Elche, pérdidas en Torrejón y negocio para sus empresas satélite

El 'modelo Ribera Salud': beneficio de 11 millones en Elche, pérdidas en Torrejón y negocio para sus empresas satélite

Ribera Salud consolidó durante años un modelo de negocio en la sanidad pública privatizada que le ha permitido integrar a accionistas externos de gran peso, como el actual máximo accionista francés Vivalto Santé o el anterior grupo estadounidense Centene, así como pagar elevados sueldos a sus directivos. ¿Cómo?, mediante recortes en los salarios de los trabajadores, en el material sanitario y gracias a la connivencia de administraciones del PP, que dispararon los ingresos de estas concesionarias.

#4 concentrado
"y negocio para sus empresas satélites". ¿Alberto Quirón S.L.?
Mountains #1 Mountains *
Ribera Salud gestiona actualmente 15 hospitales y más de 60 centros policlínicos, con más de 9.000 trabajadores, además de las empresas de servicios sanitarios antes mencionadas. Otra de estas compañías satélite es Imatec Gabinetes Radiológicos SL, dedicada a la realización de pruebas radiológicas, que en 2024 facturó 2,3 millones de euros y obtuvo casi 400.000 euros de beneficio, más de un 20% de rentabilidad. B2B Salud, otra filial creada como central de compras ortoprotésicas, ingresó 4,4…   » ver todo el comentario
Febrero2034 #2 Febrero2034
Facturando 180 millones de euros, un 9% de rentabilidad no es mucha, la verdad
Mountains #3 Mountains
#2 Estamos hablando de salvar vidas y salud, pero a ti te parece poca rentabilidad?
Febrero2034 #5 Febrero2034 *
#3 El medicamento que le he dado a mi hija esta mañana es salud, cuesta dinero y tiene rentabilidad.
