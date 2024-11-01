Un modelo de IA predice el riesgo de más de 1.000 enfermedades con hasta dos décadas de antelación

Un equipo internacional de investigadores ha presentado en Nature un modelo generativo de inteligencia artificial capaz de estimar el riesgo a largo plazo de más de 1.000 enfermedades y anticipar cambios en la salud humana con más de una década de antelación. El sistema, desarrollado por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) —a través de su Instituto Europeo de Bioinformática (EMBL-EBI)—, el Centro Alemán de Investigación Oncológica (DKFZ) y la Universidad de Copenhague, se entrenó con datos anonimizados de 400.000 participantes..
Learning the natural history of human disease with generative transformers
www.nature.com/articles/s41586-025-09529-3
Me suena que ya habia alguna web que te calculaba la probabilidad de morir o cuando pidiendote un monton de antecedentes.