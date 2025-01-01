edición general
Un modelo de IA OpenAI obtiene medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Informática de 2025

Un modelo de IA OpenAI obtiene medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Informática de 2025

OpenAI informó que su sistema de razonamiento de IA obtuvo una puntuación de medalla de oro en IOI 2025, ocupando el sexto lugar entre 330 participantes humanos y el primero entre los participantes de IA.

