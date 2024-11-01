edición general
30 meneos
70 clics
¿Por qué el MODELO DANÉS de INMIGRACIÓN realmente FUNCIONA?

¿Por qué el MODELO DANÉS de INMIGRACIÓN realmente FUNCIONA?

Dinamarca ha logrado reducir en un 92 % las solicitudes de asilo desde 2015, y lo ha hecho bajo un gobierno socialdemócrata. Su modelo migratorio se basa en tres pilares: temporalidad del asilo, integración laboral obligatoria y externalización de solicitudes. ¿Está la UE a punto de adoptar este enfoque? ¿Podría funcionar este modelo en países más grandes o es exclusivo del caso danés?

| etiquetas: el viejo continente , inmigracion
25 5 2 K 198 actualidad
27 comentarios
25 5 2 K 198 actualidad
Comentarios destacados:        
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Han dado una solución, guste o no, repito, una solución.

Nuestra derecha lo único que hace con cualquier problema es criminalizar y generar odio, perpetuando los problema porque no dan solución alguna y por eso acuden al populismo, con ello la mayoría no piensa sino que continúan con los "linchamientos" generados.
11 K 98
Barney_77 #3 Barney_77
#2 Y nuestra izquierda prefiere negar la realidad de un problema. Pero bueno, entre que unos son subnormales y los otros son unos buenistas estupidos, al final se queda todo igual, sin soluciones y sin un objetivo.
13 K 116
Sergio_ftv #19 Sergio_ftv
#3 Más populismo autoritario, todos son subnormales o buenistas estúpidos menos tu, te quedas en el insulto porque eres incapaz de ir más allá.

(piensa el ladrón que todos son de su misma condición).
1 K 24
Enésimo_strike #25 Enésimo_strike
#2 de nuestra derecha ya se sabe que esperar, la pregunta es por qué nuestra izquierda no imita una solución bastante más acertada a la solución que dio Podemos, de boca de Irene Montero, cuando unos magrebíes analizaron a un señor porque si fue querer dar papeles a todos los inmigrantes en situación irregular.
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
sentido comun frente al postureo quizas?
8 K 96
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 Si se aplicase el sentido comun a las grandes empresas del campo les daria un Apechusque.
2 K 40
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
#5 pues quizas deberia darle un apechusque, tampoco podemos esperar hacer una tortillas sin romper algun huevo :popcorn:
3 K 34
obmultimedia #8 obmultimedia
#6 Lo se, el gobierno deberia ser valiente y hacer politicas constructivas.
El problema de la inmigracion no se acabara hasta que los conflictos de los paises de procedencia de estas personas cesen y esto en un mundo capitalista no va a pasar.
1 K 14
Sinyu #12 Sinyu
#1 Y fronteras lejanas, eso seguramente es de utilidad
3 K 35
#26 Khirs *
#12 A esto venía yo. Si tuvieran frontera con África como es el caso de España estarían igual que España.
0 K 9
#4 arreglenenlacemagico
que tiene de erronea o sensacionalista que una persona llamado Karim hallal peche graduado en Relaciones Internacionales explique el modelo de inmigración danés? no es un video ni de opinión es divulgativo
8 K 74
platypu #7 platypu
#4 Votan sistematicamente todo lo que huela a immigracion y como los @admin @eirene y demas les siguen el royo, pues asi esta la cosa
4 K 47
#14 pirat
#7 rollo
0 K 7
Nobby #15 Nobby
#4 Le sigo desde hace tiempo y es poco sospechoso de ser facha... Si hasta él dice que el modelo danés funciona por algo será
2 K 34
#16 arreglenenlacemagico
#15 si yo también le sigo desde hace tiempo da buena información , no opiniones eso se la deja a la audiencia
0 K 6
Sawyer76 #18 Sawyer76
#4 Nada, simplemente es la izquierda y sus cibervoluntarios que están en fase de negación y censura.
1 K 0
#11 Abril_2025
El problema en España no es la concesión de asilo, sino la gestión de los inmigrantes ilegales.

Recorta el mapa y pon a Dinamarca a 15 km de áfrica y me cuentas luego.
4 K 55
#13 Hollywoodlandia
#11 un país con sentido común? Cerraría las fronteras con Marruecos y pediría sanciones contra ese país.
Si mañana aparecieran en nuestro país y nosotros en el suyo, se quedarían flaipados con darle dinero al rey de Marruecos, con las ventajas de comercio frente a otros países, incluso miembros de la EU, con el uso de niños para extorsionar. Yo creo que entrarían en guerra
1 K 18
#20 fernando_sierra
#13 Las fronteras ya están cerradas con Marruecos, hay unas buenas vallas entre Ceuta y Melilla con el resto del continente africano. El problema es que hay que elegir entre lo malo y lo peor. Entre mantener un sátrapa que se aprovecha de la inmigración para extorsionarnos o un estado islámico o regido por señores de la guerra al estilo de Libia, son ningún tipo de control ni autoridad suficiente como interlocutor.
0 K 7
denocinha #24 denocinha
#20 Lo único que funciona es un acuerdo con un tercer estado al que enviar a los inmigrantes ilegales si no identifican su país.
1 K 22
Forni #10 Forni *
Yo me pregunto algo y es a qué llama este chico que el modelo "funciona", porque todo depende de cuál es el objetivo. Porque es obvio que si endureces las medidas para acceder al país va a venir menos gente. Si reduces la lista de los países peligrosos, vas a denegar más solicitudes. Pero la postura de la derecha frente a los inmigrantes y solicitantes de asilo (no meto aquí a la derecha yo, lo hace este chico) radica en el contexto de "efectos" de esa inmigración, como el…   » ver todo el comentario
2 K 25
Sinyu #17 Sinyu
#10 Creo que fue en Dinamarca donde ecponían los costos sociales y beneficios de una persona por pais de origen. En dicho informe señalaban que lo que aporta en terminos de impuestos y seguridad social era abrumadoramente muy costoso para immigrantes africanos y de oriente medio , no solo la primera generación también la segunda.
1 K 21
Forni #27 Forni
#17 Esos informes los hay aquí también y es algo evidente que nos lleva a lo mismo, porque además parte de esta ley se justifica en poder aportar más recursos aún al que sí que entra, y se saca un dato que ya me he buscado yo: la integración laboral ha subido de un 40 a un 60% en el caso de los hombres y de un 8 a un 22 en el de las mujeres. Ojo, solicitantes de asilo, no hablamos de un "ilegal".

Y vuelvo a mi comentario, que la postura antiinmigración profundiza en efectos negativos más allá de su coste. La mayoría de los ciudadanos son deficitarios, que el nacional tenga un privilegio de nacimiento no quita que un inmigrante "rescatado" sea un buen aporte con su correspondiente inversión.
0 K 10
placeres #9 placeres
.. Tiene toda la pinta que es el equivalente una carrera de reducción de impuestos entre paises. Si Dinamarca lo pone difícil los inmigrantes aplicarán en otros países más sencillos ¿Pueden venderlo como un exito nacional? Facilmente ¿reducirá la inmigración neta en Europa? Muy poco.

Lo de "incentivar" el trabajo del inmigrante, me suena bien hasta que pienso en los empre-saurios esperando carne barata para explotar que no se puedan quejar bajo el riesgo de ser expulsados.

Y ya lo de procesar los visados fuera del pais/unión europea. Es meter un muro burocrático que pueda controlar el nº a golpe de interes politico y no por razones legales del solicitante,
0 K 11
#22 DenisseJoel
El sistema actual no es nacional, es global. Presentarlo como nacional es engañar a la gente.
0 K 10
#21 pirat
Si hay algo que está claro es que nuestro hipócrita modelo no funciona y causa dolor, sufrimiento y muertes inasumibles.
También esta claro que estar permanentemente a merced de la extorsión y volubilidad del vecino hostil del sur, tampoco funciona, financiando al sátrapa con su temerario aparato armamentístico mientras es incapaz de atender a du pueblo y su juventud ¡ Que vergüenza !
No hay una solución si no un combinado de ellas para atenuar primero y estabilizar este problema. Supongo que…   » ver todo el comentario
0 K 7
#23 pirat
#21 Si hay algo que está claro es que nuestro hipócrita modelo no funciona y causa dolor, sufrimiento y muertes inasumibles.
También esta claro que estar permanentemente a merced de la extorsión y volubilidad del vecino hostil del sur, tampoco funciona, financiando al sátrapa con su temerario aparato armamentístico mientras es incapaz de atender a su pueblo y su juventud ¡ Que vergüenza ! Si hay una amenaza real para nosotros es esta y no la rusa, habiendo dejado expuestas las Canarias y el…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame