Moción de censura presentada en Lugo bajo la sospecha de una plaza a dedo para la tránsfuga

Y es que la Xunta de Galicia publicó la convocatoria de una comisión de servicios para cubrir la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, con plazo de inscripción abierto hasta el 27 de abril. La plaza exige titulación de arquitecto o ingeniero de Caminos y pertenencia al grupo A1 de cualquier administración pública. Un perfil que encaja con notable precisión con el currículo de Reigosa, ingeniera de Caminos y funcionaria de carrera desde 2008.