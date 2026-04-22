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Moción de censura presentada en Lugo bajo la sospecha de una plaza a dedo para la tránsfuga

Moción de censura presentada en Lugo bajo la sospecha de una plaza a dedo para la tránsfuga

Y es que la Xunta de Galicia publicó la convocatoria de una comisión de servicios para cubrir la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, con plazo de inscripción abierto hasta el 27 de abril. La plaza exige titulación de arquitecto o ingeniero de Caminos y pertenencia al grupo A1 de cualquier administración pública. Un perfil que encaja con notable precisión con el currículo de Reigosa, ingeniera de Caminos y funcionaria de carrera desde 2008.

| etiquetas: tránsfuga , lugo , plaza , dedo , moción , censura
7 2 1 K 78 politica
5 comentarios
7 2 1 K 78 politica
#3 concentrado
Reigosazo al canto.
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues es lo normal que pidan titulación de arquitecto o ingeniero de Caminos para ese puesto.

Lo que no es normal es que sea psicológico, como han puesto a uno a dirigir una empresa pública de tecnología
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EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Cheira mal, cheira mal, a política local.
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#4 Eukherio
Por poco se vendió al final, aunque tampoco es que adelanten demasiado.
0 K 8

menéame