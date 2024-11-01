edición general
Mochilas y zapatos de cuero que duran toda la vida. Prendas hechas a mano con pieles curtidas

El hombre y la mujer del Pirineo han aprovechado a lo largo de su historia todo aquello que la naturaleza les ofrecía. En el año 1995, Alfredo, Josefina y Tía Serena me mostraron en su cocina de San Juan de Plan (Huesca) toda su habilidad e ingenio para transformar las pieles y cueros de cabras y ovejas en abarcas y mochilas. Un arte que ya no existe. 30 años han pasado y está gente tan encantadora seguramente ya no estén entre nosotros y su sabiduría se ha ido con ellos. Monesma documentales

2 comentarios
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Según la teoría de las botas de Vimes deben ser muy caras
#2 ombresaco
Ya no hacen hachas como este hacha de mi bisabuelo. Mi abuelo lw cambioel mangon y mi padre, la hoja. Pero ya no hacen hachas como estas
