Mitridatismo o la antigua obsesión por hacerse inmune a los venenos

La historia de la humanidad ha estado siempre acompañada por el miedo al veneno. Invisible, difícil de detectar y casi imposible de rastrear durante siglos, el envenenamiento fue una de las armas predilectas en las luchas de poder del mundo antiguo y medieval. Reyes, emperadores y nobles vivían rodeados de catadores, remedios preventivos y una desconfianza constante hacia su entorno más cercano. En ese clima de sospecha permanente surgió una idea tan audaz como inquietante: la posibilidad de volverse inmune al veneno mediante la exposición