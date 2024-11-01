Mitchell Funk pasó 50 años fotografiando los cambios en el paisaje urbano que rodea el edificio Chrysler [ENG]  

Durante los últimos 50 años, el fotógrafo estadounidense Mitchell Funk ha documentado el edificio Chrysler, en su día el más alto de Nueva York, desde diversos ángulos y condiciones de iluminación, embarcándose en un proyecto artístico que ha durado décadas. Ensus 95 años de historia, se ha convertido en un elemento icónico del horizonte de Nueva York, fácilmente reconocible por sus características arquitectónicas distintivas. El projecto se centra en resaltar la naturaleza perdurable y omnipresente a medida que la ciudad evoluciona.