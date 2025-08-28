edición general
La mitad de los votantes registrados en EE.UU. opina que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, según una encuesta [EN]

Una encuesta de Quinnipiac muestra que el 50% de los votantes registrados creen ahora que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza, la cifra más alta registrada hasta ahora. El sondeo pone de relieve las fuertes divisiones partidistas, la creciente simpatía demócrata por los palestinos y la oposición sin precedentes a una mayor ayuda militar estadounidense.

#1 cunaxa
¿ Y el otro 50% ? ¿ Son tontos ? ¿ No tienen ojos para ver ?
6 K 76
#3 Toponotomalasuerte
#1 pa que decirlo si ya lo dices tú. Como si fuera algo opinable.
0 K 10
ochoceros #4 ochoceros
#1 El otro 50% sabe que los sionazis los están exterminando como hacían los nazis, pero por lo que sea están en el bando asesino y directamente lo blanquean o no dicen nada.
1 K 25
eskubeltz #5 eskubeltz
#1 el otro 50% piensa que la comunicación del conflicto no se esta haciendo de forma adecuada
0 K 8
#6 XXguiriXX
#1 Son usanos. Una buena parte de ese 50% cree en la profecía de la 2da venida de Jesús.
0 K 12
Ludovicio #8 Ludovicio
#1 Los otros 50% , probablemente, están pronunciando una opinión que no es la suya. La que les ha tocado en casa porque la gente de su "equipo" es lo que dice. Algunos lo dirán por mero racismo.

Gente que, de verdad, no crea que esto sea un genocidio no creo que haya mucha.
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Los palestinos dicen que no es un genocidio, que es un holocausto
2 K 44
a69 #7 a69
#2 Y ya es hora que lo digamos todos:
El holocausto de Gaza
0 K 11
#9 Pixmac
Sabiendo que el gobierno, muchos famosos (judíos, principalmente), medios de comunicación y redes sociales hacen causa a favor de Israel, que el 50% reconozca que hay un genocidio es mucho.
1 K 40

