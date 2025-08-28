La mitad de los votantes registrados en EE.UU. opina que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, según una encuesta [EN]

Una encuesta de Quinnipiac muestra que el 50% de los votantes registrados creen ahora que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza, la cifra más alta registrada hasta ahora. El sondeo pone de relieve las fuertes divisiones partidistas, la creciente simpatía demócrata por los palestinos y la oposición sin precedentes a una mayor ayuda militar estadounidense.
| etiquetas: 50% , eeuu , genocidio , encuesta , quinnipiac
Gente que, de verdad, no crea que esto sea un genocidio no creo que haya mucha.
El holocausto de Gaza