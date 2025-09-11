edición general
11 meneos
11 clics
La mitad de los alumnos LGTBIQ+ han sufrido odio en el instituto: “La diversidad en la educación está estancada”

La mitad de los alumnos LGTBIQ+ han sufrido odio en el instituto: “La diversidad en la educación está estancada”

Solo el 25% de los estudiantes de secundaria se visibiliza en su centro educativo, que es el segundo lugar, tras la calle, donde más incidentes se registran contra las personas del colectivo, según un estudio.

| etiquetas: lgtbiq+ , diversidad , educación , instituto
9 2 0 K 115 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 115 actualidad
ummon #1 ummon
Pues me temo que dada la deriva que estamos tomando, esto solo es la punta del iceberg.
2 K 30
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
La única forma de parar esto es prevenir con educación. Por eso los voxquimanos se inventaron lo del pin parental; para que sus hijos puedan seguir dando hostias sin que nadie en el instituto les diga que está mal.
1 K 27
Castigadordepagascalers #2 Castigadordepagascalers *
Por eso es necesario empezar a apalizar y expropiar a los soplapollas de bocs porque lo que debería de dar vergüenza es ser un asqueroso facha de mierda, no tener cualquier orientación sexual diferente a la heterosexual. :popcorn:
1 K 22
#4 Leon_Bocanegra *
Pues agarraos bien los del colectivo, porque la falta de autocrítica de la izquierda va a hacer que la ultraderecha crezca y volváis a estar en la diana.
0 K 12
Malinke #5 Malinke
#4 nunca entenderé por qué si la izquierda se ha equivocado en algo, la gente vota derecha, harta de equivocarse y corrupción; podría decirse que no hablo de la corrupción del PsoE, pero siendo menos, ni de izquierdas son.
Siempre, siempre, siempre, nos olvidamos del poder que tienen los medios y de que suelen silenciar y blanquear las equivocaciones y corrupciones de la derecha y lo contraproducentes que son las medidas de su programa electoral, o las políticas ya aplicadas allí donde gobiernan, contra la población en general.
0 K 11

menéame