La mitad de las 50 personas desalojadas por el incendio en Sa Coma son realojadas en el polideportivo municipal

Bomberos de Mallorca ha intervenido en un incendio declarado a las 07.30 horas en el sótano de un edificio de apartamentos ubicado en la calle Ficus de Sa Coma, con un parking subterráneo donde el fuego se ha iniciado en un vehículo híbrido. Así, como balance final de los Bomberos de Mallorca, unas 50 personas han sido desalojadas y no pueden regresar a sus viviendas. De éstas, 25 han sido alojadas en el polideportivo municipal, mientras el resto se han trasladado a casa de familiares.