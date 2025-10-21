edición general
El MIT 'revierte el tiempo' y crea un reloj sin precedentes que revolucionará la física

Los físicos del MIT duplicaron la precisión de un reloj atómico al reducir el ruido cuántico usando lo que ellos llaman una 'reversión del tiempo'. Podrá usarse para predecir terremotos y detectar la materia oscura

Nylo #1 Nylo
En este sitio respetamos las leyes de la física.
