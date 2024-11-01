edición general
El misterioso suicidio de Göring

El misterioso suicidio de Göring

Acabado el proceso a los criminales nazis en Núremberg, los grandes jerarcas nazis han sido condenados a diversas penas, pero uno de ellos estaba especialmente tranquilo: Hermann Göring, como varios de sus camaradas, fue sentenciado a morir en la horca, aun así, caminó con serenidad hacia su celda.

Albarkas
Lastima que no se suicidase 20 años antes.
Feindesland
#1 22 años antes, para ser exactos, creo que lo intentó.
Albarkas
#2 Pero no lo consiguió, el tipejo...
Feindesland
#3 Una biografía interesante. No es ni mucho menos de los peores del régimen. Era adicto a la morfina, etc, pero por ejemplo estaba en contra del antisemitismo. Por lo de la droga, hacía cosas de colgao, pero era de los más sensatos en los consejos de ministros.

La historia de su matrimonio da para tres novelas. ;)
Ripio
#4 Como poco, muy pintoresco,
Y con fama de campechano, a pesar de sus extravagancias.
Sin olvidar que fue un as de la aviación en la Primera Guerra Mundial.
ezabarte
Flipando por los comentarios, debe ser el día de inocentes...
1. Creador de la Gestapo
2. Dachau y todo tipo de leyes antisemitas
3. Ministro de interior de Prusia
4. Bombardeos terroristas por doquier
5. Ladrón saqueador universal
Etc etc...
Al acabar la guerra en Nuremberg fue declarado culpable de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
:ffu:
Ripio
#6 Como he comentado, debo darme por aludido.
¿Podrías explicarme/nos lo flipante de mi comentario?
ctrl_alt_del
Sí, también hemos visto Nuremberg.
