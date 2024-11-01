La misteriosa película de ciencia ficción de J.J. Abrams ya tiene fecha de estreno

J.J. Abrams, el productor y director detrás de Lost, Super 8, Star Trek y Star Wars vuelve a la carga con una propuesta que ya está dando que hablar: Flowervale Street, una nueva película de ciencia ficción que mezcla el suspense más clásico con un ingrediente inesperado… ¡Dinosaurios en plena década de los ochenta! Sí, has leído bien...