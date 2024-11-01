La misteriosa película de ciencia ficción de J.J. Abrams ya tiene fecha de estreno

J.J. Abrams, el productor y director detrás de Lost, Super 8, Star Trek y Star Wars vuelve a la carga con una propuesta que ya está dando que hablar: Flowervale Street, una nueva película de ciencia ficción que mezcla el suspense más clásico con un ingrediente inesperado… ¡Dinosaurios en plena década de los ochenta! Sí, has leído bien...
| etiquetas: cine , dinosaurios , j.j. , abrams , ciencia , ficción
youtu.be/26yDohJA7T0?si=OAHbls96_BCozQrY
Pero nada, insisten en refritos, remakes y zarandajas
Por cierto que si no habéis leído remake, fue premonitorio.
En el futuro, Hollywood deja de hacer películas con actores de verdad, vive del pasado y deja de innovar e inventar nuevas películas. Ahora se dedica a retocar antiguas joyas del cine gracias a las nuevas tecnologías, reutilizando antiguos mitos del cine
www.ciencia-ficcion.com/opinion/op00960.htm