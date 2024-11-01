edición general
5 meneos
56 clics
La misteriosa película de ciencia ficción de J.J. Abrams ya tiene fecha de estreno

La misteriosa película de ciencia ficción de J.J. Abrams ya tiene fecha de estreno

J.J. Abrams, el productor y director detrás de Lost, Super 8, Star Trek y Star Wars vuelve a la carga con una propuesta que ya está dando que hablar: Flowervale Street, una nueva película de ciencia ficción que mezcla el suspense más clásico con un ingrediente inesperado… ¡Dinosaurios en plena década de los ochenta! Sí, has leído bien...

| etiquetas: cine , dinosaurios , j.j. , abrams , ciencia , ficción
4 1 1 K 36 ocio
9 comentarios
4 1 1 K 36 ocio
#3 aitkiar
Ya mató star trek y star wars. Ahora le toca a jurasic park
3 K 30
skaworld #1 skaworld
¡Dinosaurios en plena década de los ochenta! ¡Inaudito!

youtu.be/26yDohJA7T0?si=OAHbls96_BCozQrY
2 K 27
Macadam #5 Macadam
#1 Baby, el secreto de una leyenda perdida, del 85
2 K 31
alcama #6 alcama
#1 Creo que la novedad es que sale Carmena
0 K 5
O.OOЄ #4 O.OOЄ
Huele a truño desde aquí.
2 K 24
ummon #7 ummon
Mira que hay libros y relatos CIFI buenísimos a espuertas donde sacar películas...
Pero nada, insisten en refritos, remakes y zarandajas
Por cierto que si no habéis leído remake, fue premonitorio.
En el futuro, Hollywood deja de hacer películas con actores de verdad, vive del pasado y deja de innovar e inventar nuevas películas. Ahora se dedica a retocar antiguas joyas del cine gracias a las nuevas tecnologías, reutilizando antiguos mitos del cine

www.ciencia-ficcion.com/opinion/op00960.htm
1 K 15
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Jajabrams, tio, deja de explotar nuestra nostalgia, que eso no va a colar siempre.
0 K 12
PaulDurden #9 PaulDurden
Joder, parece que ha inventado el fuego, el agua, la rueda y el lameculismo....
0 K 12
keiko_san #2 keiko_san
Que peste de dinosaurios ya
1 K 9

menéame