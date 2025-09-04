Misterio por la muerte de 16 políticos alemanes antes de presentarse a las elecciones estatales, lo que desató teorías conspirativas descabelladas [EN]

De las 16 personas fallecidas, siete estaban relacionadas con AfD, mientras que también murió una persona de cada uno de los siguientes grupos: SPD, Alternativa Social y Democrática (SDA), FDP, Los Verdes, Partido de Bienestar Animal, Asociación de Votantes Independientes (UWG), Votantes Libres, Partido del Referéndum y un grupo de votantes. Los teóricos de la conspiración salieron en masa tras la muerte de cuatro, y luego siete, candidatos de AfD, un partido emergente de derecha que ha aumentado en popularidad desde su creación en 2013
Descabelladas, descabelladas... traigo esta noticia porque no encontré otra que hablase del tema, pero yo si fuese político de Renania, especialmente de la AfD, no me quedaría sólo por las noches... por lo que pueda pasar
¿ Esto no era un periódico amarillista ?
Cuidado con estas fuentes.