El misterio de por qué miles de cartas escritas por Jane Austen fueron destruidas por su propia hermana

A principios de enero de 1796, Jane Austen, de 20 años, le escribió una carta llena de chismes a su querida hermana mayor, Cassandra. En ella, Jane le contaba sobre "un joven muy caballeroso, apuesto y agradable" de quien estaba enamorada. Tom Lefroy era un abogado irlandés con quien Jane había bailado con mucha alegría en tres fiestas. En tono jocoso, le dijo a su hermana: "Imagina todo lo más libertino y escandaloso en cuanto a bailar y sentarse juntos". Anhelaba su próximo encuentro y le escribió de nuevo a Cassandra pocos días después.