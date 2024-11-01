edición general
Un misterio llamado Ada Falcón: La emperatriz del tango vive

Se trata de una joya literaria que merece ser descubierta. Una combinación exquisita sobre Ada Falcón que aborda distintas aristas de los sentimientos humanos y cómo marcan las decisiones que tomamos en ese camino que denominamos vida. "En la Argentina de las primeras décadas del siglo XX, el tango era algo más que música: era identidad, modernidad y emoción colectiva. De ese escenario emergió Ada Falcón, una artista prodigiosa cuya voz cautivó a Carlos Gardel, colmó teatros, arrasó en ventas y protagonizó portadas..."

