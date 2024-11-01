El mismo micrófono pero en el escenario equivocado: por qué Vito Quiles y Los Meconios no funcionan como agitadores del PP

"El PP es el único que puede formar Gobierno para los próximos cuatro años en Aragón", celebraba a última hora de este domingo Jorge Azcón. Y no es mentira, como tampoco lo es el fracaso de los populares en la cita electoral. El hasta ahora presidente autonómico decidió interrumpir la legislatura y convocar elecciones porque no podía sacar adelante los presupuestos para 2026. Esta fue la versión oficial.
| etiquetas: vito quiles , los meconios , pp , vox , agitadores ultra
Ahora les ha salido competencia y no saben como decirles que la ultraderecha de todoa la vida, simepre ha tenido cabida en el PP.
En Público, en vez de preguntarse por qué hay políticos que hacen eso mientras otros se aferran con los dedos agarrotados al cargo, te hablan del olor de las nubes.