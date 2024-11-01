edición general
El mismo micrófono pero en el escenario equivocado: por qué Vito Quiles y Los Meconios no funcionan como agitadores del PP

"El PP es el único que puede formar Gobierno para los próximos cuatro años en Aragón", celebraba a última hora de este domingo Jorge Azcón. Y no es mentira, como tampoco lo es el fracaso de los populares en la cita electoral. El hasta ahora presidente autonómico decidió interrumpir la legislatura y convocar elecciones porque no podía sacar adelante los presupuestos para 2026. Esta fue la versión oficial.

Cehona
Lo de ser el PP una ultraderecha hacendado, no ha funcionado, la gente es marquista y busca el original, las marcas blancas solo benefician al dueño de la marca.
Thornton
#2 El PP está mal acostumbrado. Llevaba décadas integrando a la untraderecha bajo las alas de su gaviota. Hasta ahce poco, era de los pocs paíse de Europa donde no había un partido de ultraderecha con el 3%-5% de los votos. Estaban dentro del partido y no se cansaban de lanzar guiños a su electorado más "nostálgico".

Ahora les ha salido competencia y no saben como decirles que la ultraderecha de todoa la vida, simepre ha tenido cabida en el PP.
kumo
y convocar elecciones porque no podía sacar adelante los presupuestos para 2026

En Público, en vez de preguntarse por qué hay políticos que hacen eso mientras otros se aferran con los dedos agarrotados al cargo, te hablan del olor de las nubes.
