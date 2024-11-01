El mismo micrófono pero en el escenario equivocado: por qué Vito Quiles y Los Meconios no funcionan como agitadores del PP

"El PP es el único que puede formar Gobierno para los próximos cuatro años en Aragón", celebraba a última hora de este domingo Jorge Azcón. Y no es mentira, como tampoco lo es el fracaso de los populares en la cita electoral. El hasta ahora presidente autonómico decidió interrumpir la legislatura y convocar elecciones porque no podía sacar adelante los presupuestos para 2026. Esta fue la versión oficial.