5
meneos
14
clics
Mis dos juicios penales por protestas climáticas
En un principio se nos acusó de haber paralizado la actividad parlamentaria, lo que abría la puerta a una causa de carácter "antiterrorista" ante la Audiencia Nacional.
|
juicios
,
protestas
,
climáticas
5
0
0
K
51
actualidad
1 comentarios
5
0
0
K
51
actualidad
#1
aupaatu
*
La Ley mordaza y su principio de veracidad policial que el PSOE prometió eliminan ,sigue llevando a juicios penales a ciudadanos por manifestase por la ausencia de medidas efectivas contra el cambio climático, mientras puedes hacer lo mismo contra el presidente del gobierno un día si y otro
también.
Cosas de la libertad de expresión y manifestación y sus variantes en el paraíso Español.
1
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
