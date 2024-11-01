edición general
Mis dos juicios penales por protestas climáticas

En un principio se nos acusó de haber paralizado la actividad parlamentaria, lo que abría la puerta a una causa de carácter “antiterrorista” ante la Audiencia Nacional.

aupaatu #1 aupaatu *
La Ley mordaza y su principio de veracidad policial que el PSOE prometió eliminan ,sigue llevando a juicios penales a ciudadanos por manifestase por la ausencia de medidas efectivas contra el cambio climático, mientras puedes hacer lo mismo contra el presidente del gobierno un día si y otro
también.
Cosas de la libertad de expresión y manifestación y sus variantes en el paraíso Español.
