Miquel Bibiloni, secretario de Relaciones Internacionales del sindicato Otras: "Las plataformas digitales han dado independencia a las trabajadoras sexuales"

Nacido en Lloseta en 1995, el secretario de Relaciones Internacionales del sindicato Organización de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales (Otras) defiende con ahínco un modelo de regulación del trabajo sexual basado en el consentimiento que otorgue derechos laborales plenos. Es crítico con el abolicionismo, que dice «ha demostrado aumentar la precarización, la violencia y la clandestinidad», y duro con entidades como Médicos del Mundo, Casal Petit y Cruz Roja, a las que acusa de «utilizar».