Minuto de silencio en el “San Juan Bosco” por las alumnas fallecidas

Los estudiantes y el profesorado rinden un sentido homenaje en el interior de las aulas. El Instituto San Juan Bosco, donde estudiaban este año las adolescentes un ciclo medio de Formación Profesional en Estética y Peluquería, ha guardado esta tarde un minuto de silencio como homenaje a su memoria. El acceso ha estado restringido para todo aquel que no forma parte del personal docente o del alumnado, tanto en el homenaje de por la mañana como este...