Minuto de silencio en el “San Juan Bosco” por las alumnas fallecidas

Los estudiantes y el profesorado rinden un sentido homenaje en el interior de las aulas. El Instituto San Juan Bosco, donde estudiaban este año las adolescentes un ciclo medio de Formación Profesional en Estética y Peluquería, ha guardado esta tarde un minuto de silencio como homenaje a su memoria. El acceso ha estado restringido para todo aquel que no forma parte del personal docente o del alumnado, tanto en el homenaje de por la mañana como este...

En ambas ocasiones se ha producido en el interior de las aulas, donde los compañeros de las jóvenes fallecidas en la madrugada del sábado han guardado un minuto de silencio. Un gesto por parte de la institución educativa ante la tragedia acaecida en la capital provincial, solidarizándose así con el dolor de las familias y amigos.
