El “minuto perdido” de la celda de Jeffrey Epstein la noche de su muerte aparece en un video recién publicado [ENG]  

Un nuevo video de vigilancia publicado desde el exterior de la celda de Jeffrey Epstein en la prisión de Nueva York, la noche de su suicidio, muestra ahora el llamado “minuto perdido” que en gran medida alimentó las teorías conspirativas sobre la muerte del pedófilo. La grabación forma parte de más de 33.000 páginas de documentos y videos relacionados con la investigación por trata sexual contra Epstein, que fueron difundidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el martes por la noche.