El “minuto perdido” de la celda de Jeffrey Epstein la noche de su muerte aparece en un video recién publicado [ENG]  

Un nuevo video de vigilancia publicado desde el exterior de la celda de Jeffrey Epstein en la prisión de Nueva York, la noche de su suicidio, muestra ahora el llamado “minuto perdido” que en gran medida alimentó las teorías conspirativas sobre la muerte del pedófilo. La grabación forma parte de más de 33.000 páginas de documentos y videos relacionados con la investigación por trata sexual contra Epstein, que fueron difundidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el martes por la noche.
Pam Bondi afirmó personalmente que ese minuto perdido forma parte del sistema antiguo de grabación que la prisión tenía:
«Lo que supimos por parte de la Oficina de Prisiones es que cada noche regraban ese video. Es un sistema antiguo, de alrededor de 1999. Cada noche el video se reinicia y cada noche falta el mismo minuto. Así que estamos esperando ese otro video para publicarlo también y mostrar que
