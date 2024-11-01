edición general
3 meneos
10 clics
Minúsculos fósiles revelan una historia evolutiva de los artrópodos

Minúsculos fósiles revelan una historia evolutiva de los artrópodos

Un diminuto fósil de criatura marina que vivió hace más de 500 millones de años arroja nueva luz sobre la evolución de los artrópodos, el grupo animal más diverso y exitoso sobre la Tierra. -Fuente: www.nature.com/articles/s41467-025-62849-w

| etiquetas: minúsculos , fósiles , historia , evolutiva , artrópodos
3 0 0 K 44 ciencia
1 comentarios
3 0 0 K 44 ciencia
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
La he visto, es una historia de Pixar, se llama Bichos. Es una revisión de Los siete samuráis, en la modalidad bufa de Los tres amigos. :troll:
0 K 11

menéame