"Mintió, buscó chivos expiatorios y no ofreció soluciones reales": la dura respuesta de los demócratas al discurso de la Unión de Donald Trump

Como un "completo desastre" en el que se difundieron "mentiras" y se esparció "odio". Así calificaron los líderes demócratas el discurso del Estado de la Unión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes, el primero desde su regreso a la Casa Blanca hace un año. "Mintió, buscó chivos expiatorios, distrajo y no ofreció soluciones reales a los desafíos apremiantes de nuestra nación, muchos de los cuales está agravando por su culpa", aseveró Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, y quien fue la encargada.

