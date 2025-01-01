Ministro de Transporte turco multado tras publicar un vídeo suyo conduciendo a 225 km/h (ING)

·
Ministro de Transporte turco multado tras publicar un vídeo suyo conduciendo a 225 km/h
Las imágenes compartidas por Abdulkadir Uraloğlu bajo el hashtag
#TurkeyAccelerates
lo muestran conduciendo a exceso de velocidad sin darse cuenta.
turquía
gobierno
#4
Cuñado
Pobre hombre, multado por hacer bien su trabajo. Estaba haciendo una prueba de carga.
1
K
20
#8
Kantinero
Un gilipollas así ha llegado a ministro, sigo con mi teoría de que a la especie le quedan 4 telediarios.......
0
K
13
#2
Pacman
a 225 por hora no te pones sin darte cuenta por mucho audi que lleves.
Por cierto, buenas autovias tienen
0
K
12
#7
rnd
#2
hombre con un audi mierdoso claro que no, pero quién no tiene un Bugatti o al menos un Koenigsegg....
0
K
7
#9
Pacman
#7
digo lo de audi ya que es lo que conduce el tipo ese
0
K
12
#10
rnd
#9
ya hay que ser flipao para ir con ese trasto a más de 200
0
K
7
#3
ayatolah
*
Aquí hay quien tiene patente de corso.
Aún recuerdo un día que cruzando el Puente de Rande (limitado a 80km/h) me pasó la comitiva de Feijóo a por lo menos el doble de velocidad y venía de Vigo de un acto de campaña electoral, un acto privado.
Luego se queja del Falcon y eso igualmente son "prebendas", que si en la carretera no deberían existir de ninguna forma, aún peor cuando te aprovechas de ellas para actos privados.
NOTA: Luego, ese mismo coche, unos meses después me golpeó la moto que estaba bien aparcada en un estacionamiento para motocicletas y al quejarme al chófer, aún tuve que escuchar, porque el señorito tenía que dejar el coche en doble fila mientras iba a un acto.
0
K
10
#5
neo1999
A quién no le ha pasado despistarse con la velocidad y para cuando te das cuenta vas al casi el doble de la permitida.
0
K
10
#6
rnd
#5
A mi todos los días, es algo muy humano, quieren que seamos robots o algo
0
K
7
#1
PerritaPiloto
Y bien multado me parece.
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
