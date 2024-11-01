El ministro de Defensa alemán, alto y claro sobre el futuro de Rusia en la guerra: 'Sería extraño si pudiera continuar mucho más tiempo'

En concreto, ha sido en una entrevista en el canal de televisión alemán n-tv donde Boris Pistorius ha destacado que "sería muy extraño que Rusia pudiera mantener la guerra durante mucho, mucho tiempo". No obstante, para acelerar el final de la guerra de Ucrania, el ministro de Defensa de Alemania ha resaltado que es fundamental asfixiar económicamente a Rusia cortando por completo los ingresos procedentes de sus exportaciones energéticas.
| etiquetas: rusia , guerra
Si es que los hay subnormales.
Extraño es que te vuelen una de las principales infraestructuras energéticas de tu país y te quedes pensando que has tenido mala suerte.
He dejado los 2 parrafos iniciales de la entradilla completos. Y he tenido que suprimir el 3º porque no cogia.
He llegado a la conclusión, que el tiempo lo dicen en edades geológicas, y entonces es verdad, ya que los políticos y periodistas de la UE no nos mentirían.
Según quien sea, dirá lo que quiere oír su parroquia