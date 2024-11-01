El ministro de Defensa alemán, alto y claro sobre el futuro de Rusia en la guerra: 'Sería extraño si pudiera continuar mucho más tiempo'

En concreto, ha sido en una entrevista en el canal de televisión alemán n-tv donde Boris Pistorius ha destacado que "sería muy extraño que Rusia pudiera mantener la guerra durante mucho, mucho tiempo". No obstante, para acelerar el final de la guerra de Ucrania, el ministro de Defensa de Alemania ha resaltado que es fundamental asfixiar económicamente a Rusia cortando por completo los ingresos procedentes de sus exportaciones energéticas.