El ministro de Defensa alemán, alto y claro sobre el futuro de Rusia en la guerra: 'Sería extraño si pudiera continuar mucho más tiempo'

En concreto, ha sido en una entrevista en el canal de televisión alemán n-tv donde Boris Pistorius ha destacado que "sería muy extraño que Rusia pudiera mantener la guerra durante mucho, mucho tiempo". No obstante, para acelerar el final de la guerra de Ucrania, el ministro de Defensa de Alemania ha resaltado que es fundamental asfixiar económicamente a Rusia cortando por completo los ingresos procedentes de sus exportaciones energéticas.

14 comentarios
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Pero hay que gastar millonadas que va a invadir Europa.

Si es que los hay subnormales.
Trigonometrico #13 Trigonometrico
#3 Y es por eso que Ucrania debería insistir en alcanzar un acuerdo de paz, y detener la muerte de tanta gente inútilmente.
pitercio #6 pitercio *
Normalmente la propaganda pinta una realidad opuesta a los hechos.

Extraño es que te vuelen una de las principales infraestructuras energéticas de tu país y te quedes pensando que has tenido mala suerte.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
#0 Está un poco rara esa entradilla, échale un ojo.
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#1 #0 He editado y corregido la entradilla que salia cortada, incompleta y muy confusa.

He dejado los 2 parrafos iniciales de la entradilla completos. Y he tenido que suprimir el 3º porque no cogia.
#12 endos
#11 gracias
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo *
Juraría que he leído esto muchas veces por aquí, desde pocos meses después de empezar la guerra.

He llegado a la conclusión, que el tiempo lo dicen en edades geológicas, y entonces es verdad, ya que los políticos y periodistas de la UE no nos mentirían.
Cantro #7 Cantro
#5 Yo he leído que Rusia estaba a punto de quebrar, y que Ucrania estaba a punto de colapsar

Según quien sea, dirá lo que quiere oír su parroquia
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#7 al final lo que colapsara es la economía alemana.
cabobronson #2 cabobronson
Eso pensaba Hitler...
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#2 Hitler pensaba justo lo contrario y por eso querían dar un golpe definitivo cortando todos los pozos petrolíferos en el Cáucaso, pero le pudo el orgullo como a todo dictador y se enfocó en cierta ciudad que todos sabemos
Trigonometrico #14 Trigonometrico
#10 De buena nos hemos librado por la ineptitud del canciller alemán. Si Hitler tuviera petróleo suficiente, como poco se alargaría la guerra algún tiempo.
ElBeaver #4 ElBeaver
Lo que hará por ahora será imprimir rublos y prometer muchas cosas a los reclutas. Luego, cuando caigan, los dará por desaparecidos para no cumplir nada. Además, reclutará en el tercer mundo para poder evitar responsabilidades sin enfrentar repercusiones de ningún tipo.
#8 Russin
Vaya gilipollez infantil has escrito. Madura
