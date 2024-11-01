edición general
2 meneos
 
La ministra de Igualdad pide disculpas por el «ruido generado» y anuncia una «investigación exhaustiva» por los fallos de las pulseras

La ministra de Igualdad pide disculpas por el «ruido generado» y anuncia una «investigación exhaustiva» por los fallos de las pulseras

Ana Redondo empezó expresando su «voluntad de consenso» y pidiendo perdón a las víctimas de violencia de género: «Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo. Su seguridad es y ha sido nuestra prioridad», ha comenzado reivindicando. Ha anunciado una «investigación interna exhaustiva» sobre los fallos reportados: «Podrá derivar en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido respetadas».

| etiquetas: igualdad , redondo , pulseras , investigación
2 0 0 K 16 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 16 actualidad
Torrezzno #3 Torrezzno
El ruido, el fango ...
0 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Si publican los datos. Nos quedamos mas tranquilos todos y silenciamos bocas...o no.
0 K 12
#4 Juantxi
Ese sistema de Cometa tiene fallos desde tiempos de M.Rajoy, que fue cuando se contrató (en 2012).
0 K 11
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Y ya estaría :troll:
0 K 8

menéame