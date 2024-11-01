La ministra de Igualdad pide disculpas por el «ruido generado» y anuncia una «investigación exhaustiva» por los fallos de las pulseras

Ana Redondo empezó expresando su «voluntad de consenso» y pidiendo perdón a las víctimas de violencia de género: «Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo. Su seguridad es y ha sido nuestra prioridad», ha comenzado reivindicando. Ha anunciado una «investigación interna exhaustiva» sobre los fallos reportados: «Podrá derivar en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido respetadas».