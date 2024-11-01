edición general
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen da la bienvenida a la decisión de la retirada de España de su embajadora ante la entidad israelí

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen da la bienvenida a la decisión de la retirada de España de su embajadora ante la entidad israelí

En un comunicado recibido por la Agencia de Noticias Yemeníta (Saba), el Ministerio de Asuntos Exteriores elogió la solidaridad de España con la República Islámica de Irán y su apoyo al pueblo palestino y su justa causa. El Ministerio afirmó que estas posturas reflejan el compromiso de España con los principios del derecho internacional y su rechazo a las políticas de escalada y guerra, y contribuyen a lograr la seguridad y la estabilidad, así como al establecimiento de una paz justa en la región.

ctrl_alt_del
Yemen Up
3
Torrezzno
Yemen, adalides del mundo libre :troll:
1
azathothruna
Seria jugada maestra si ezpaña pone embajada en gaza o cisjordania
0
endy
Ministerio de asuntos exteriores sobre Yemen:

Zonas de riesgo (deben ser evitadas): Todas.
0

