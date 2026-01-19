El Ministerio de Agricultura y el sector pesquero pactan flexibilizar la aplicación de las normas europeas

El Gobierno central y el sector pesquero han sellado un pacto para flexibilizar la aplicación del reglamento comunitario de control de la pesca, que ha causado este lunes una ola de protestas de los pescadores, quienes han desconvocado finalmente los paros. La Secretaría General de Pesca, las cofradías de pescadores y la patronal de los armadores Cepesca se han reunido esta tarde y, tras el encuentro, han emitido un comunicado conjunto con los pormenores de este acuerdo.