Ming (1499-2006), una almeja quahog islandesa, fue el animal más longevo conocido

La “Almeja Ming” es hasta ahora el molusco documentado que más ha vivido: 507 años de edad, lo que lo sitúa como el animal más longevo del mundo; dicho de otra manera se puede indicar que la “Almeja Ming” tenía aproximadamente 21 años de edad cuando Hernando de Magallanes descubrió el Estrecho que lleva su nombre (1520). La almeja Ming pertenece a la especie Arctica islandica (Linnaeus, 1767).