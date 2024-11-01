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Millones de norteamericanos no dispondrán de seguro médico tras expirar las ayudas del Obamacare [Ing]

[Visible en modo lectura] Según una nueva encuesta, casi 1 de cada 10 personas que el año pasado tenían planes de la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act) renunció por completo a su seguro médico, tras el fuerte aumento de las primas debido a la expiración de las ayudas federales. Aproximadamente el 17% de quienes aún cuentan con cobertura ACA no estaba segura de poder hacer frente al pago de las nuevas primas durante todo el año, lo que indica que es posible que más personas renuncien a su seguro. Relacionada: menea.me/2g1t9

| etiquetas: trump , cancelación , obamacare , seguro , médico
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3 comentarios
7 0 0 K 115 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
Joder, con el "mejor país del mundo"……… :-P
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#3 Nasser
Es entendible, está claro que el Trumpeta y su camarilla tienen derecho a vivir porque tienen "pasta" los pobres y los pobres "votontos" que se mueran.:wall:
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johel #2 johel *
Nunca entiendo por que estas noticias siguen sorprendiendo.Esta grafica va camino de cumplir 10 años y sigue empeorando  media
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menéame