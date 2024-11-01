Millones de norteamericanos no dispondrán de seguro médico tras expirar las ayudas del Obamacare [Ing]

[Visible en modo lectura] Según una nueva encuesta, casi 1 de cada 10 personas que el año pasado tenían planes de la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act) renunció por completo a su seguro médico, tras el fuerte aumento de las primas debido a la expiración de las ayudas federales. Aproximadamente el 17% de quienes aún cuentan con cobertura ACA no estaba segura de poder hacer frente al pago de las nuevas primas durante todo el año, lo que indica que es posible que más personas renuncien a su seguro. Relacionada: menea.me/2g1t9