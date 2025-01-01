"Un millón de llamadas por hora": Microsoft ayuda a Israel a almacenar los datos de su espionaje masivo a palestinos

Microsoft afirma que Nadella no sabía qué tipo de datos planeaba almacenar la Unidad 8200 en Azure. Una serie de documentos filtrados de Microsoft y entrevistas con 11 fuentes de la empresa y de la inteligencia militar israelí revelan cómo dicha unidad ha utilizado Azure para almacenar este amplio archivo de comunicaciones cotidianas palestinas. Según tres fuentes de la Unidad 8200, la plataforma de almacenamiento en la nube ha facilitado la preparación de ataques aéreos mortales y ha dado forma a las operaciones militares en Gaza y Cisjordania