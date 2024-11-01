edición general
Millie Bobby Brown DENUNCIA a David Harbour por acoso: ¿qué pasa ahora con ‘Stranger Things’?

Tal y como ha informado el Daily Mail, la actriz protagonista de Stranger Things ha acusado a Harbour por acoso y hostigamiento, presentando una queja formal antes de que comenzara el rodaje de la última temporada por su presunto comportamiento inapropiado en el set. Según la fuente, "había páginas y páginas de acusaciones", aunque no se indican comportamientos de índole sexual, y la investigación interna en Netflix se prolongó durante varios meses.

OCLuis
Bueno, he buscado si Millie había pegado el estirón y vaya...
kosako
Otros 15 años para la próxima temporada hasta que se aclare todo.
Quillotro
Una "not so stranger thing" in Stranger Things
