Millie Bobby Brown DENUNCIA a David Harbour por acoso: ¿qué pasa ahora con ‘Stranger Things’?

Tal y como ha informado el Daily Mail, la actriz protagonista de Stranger Things ha acusado a Harbour por acoso y hostigamiento, presentando una queja formal antes de que comenzara el rodaje de la última temporada por su presunto comportamiento inapropiado en el set. Según la fuente, "había páginas y páginas de acusaciones", aunque no se indican comportamientos de índole sexual, y la investigación interna en Netflix se prolongó durante varios meses.