Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

La asociación de tropa y marinería ATME amenaza con acudir a los tribunales si Defensa no cambia esta norma. Ya han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. La Asesoría Jurídica del Ejército ya señaló que vulneraba los derechos de los militares. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha iniciado un procedimiento administrativo y ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo contra la Instrucción Técnica 01/2025, de 29 de julio, de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Esta instrucción exige que los mi

| etiquetas: militares , analisis de orina , delante de testigo , queja a la ministra
Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues nada.

A partir de ahora, 2 testigos.
Gry #4 Gry
A diferencia del personal militar, otros cuerpos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal penitenciario o el judicial, todos ellos sometidos a regímenes de alta responsabilidad, no están obligados a someterse a este tipo de control

Yo voto por qué también los incluyan. :popcorn:
#8 Pitchford
#4 Y el que no quiera pasar por tamaña humillación ya sabe que en la construcción y la hostelería no se hacen esas pruebas.
pepillo2 #10 pepillo2
#4 con que lo hagan en el congreso de los diputados y en Moncloa ya nos ahorramos muchos disgustos en el país.
Gry #17 Gry
#10 #14 Buena idea. Recuerdo un artículo hace un montón de años de que habían encontrado cocaína en los baños del Congreso.

Si les parece mal no poder consumir drogas ilegales que las legalicen. xD
Dene #14 Dene
#4 y ya de paso, que metan a políticos
#16 Seat127
#4 Sobre todo a los antidisturbios después de una manifestación de la izquierda izquierdosa :troll:
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Los análisis de orina en el Ejército son de carácter obligatorio según el artículo 83.2 de la ‘Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar’, ya que están “encaminados a detectar los estados de intoxicación y el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”.
Ovlak #12 Ovlak
Pues fácil. En vez de análisis de orina que dan un consumo inmediato que utilicen análisis de pelo que detectan consumos históricos y su intimidad no se verá vulnerada :troll:
Dene #13 Dene
La pregunta es ....los generales hacen estos test? con testigos o sin testigos?
Si un soldado raso hace el mismo test del mismo modo que el general, me vale
Joker_2O #7 Joker_2O
Supongo que sería más caro, pero se puede hacer un análisis de ADN además de drogas, para certificar que esa orina es de quien dice ser.
#3 Cntrl
Les tratan como presuntos culpables
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Ya lo saben cuando entran, a alguno le han pillado, incluso leí hace tiempo algo de cambio de orinas, por otro lado es bueno en un análisis de orina salen muchas cosas, enfermedades incluidas.
plutanasio #6 plutanasio
#5 no es un análisis de orina para ver si tienes proteínas en la orina. Es un panel 5 que lo único que detecta son drogas
Joker_2O #9 Joker_2O
#3 Para eso son los controles de orina, para detectar a quien intenta ocultar su condicion.
#11 Toponotomalasuerte
#3 como a ti cuando te hacen soplar o a un camionero cuando le miran el tacógrafo.
#15 Seat127
#3 Como a deportistas de alto nivel más bien. ¿Será porque han detectado los mismos trucos para esquivar los controles?
