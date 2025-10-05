edición general
Miles de personas se manifiestan en Gijón contra el «genocidio» en Gaza

La protesta, bajo el lema «Viva Palestina libre», reclama que los líderes israelíes sean condenados por crímenes de guerra

1 comentarios
bronco1890 #1 bronco1890
Cuando en la foto de cualquier manifestación no se ven más de veinte personas juntas es que seguramente no eran miles.
