Miles de persoas reclaman en Compostela la dimisión de Rueda por su gestión de los incendios [GL]

La marcha, que reunió a miles de personas en las calles del centro histórico de la capital gallega, fue convocada por la Plataforma por un Monte Galego con Futuro, entidad formada por más de 50 colectivos de los ámbitos profesional, ambientalista y sindical. La manifestación partió a las 12:00 h de la Alameda y, tras recorrer varias calles del centro de la ciudad, finalizó en la Plaza de la Quintana, que se quedó pequeña para todos los asistentes, donde fue notable la presencia de personas de las regiones más afectadas por los fuegos de agosto.