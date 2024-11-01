edición general
5 meneos
34 clics
Miles de cerdos sacrificados y pérdidas millonarias por la peste porcina en la UE

Miles de cerdos sacrificados y pérdidas millonarias por la peste porcina en la UE

La peste porcina africana (PPA) ha llevado a los países de la Unión Europea (UE) afectados a imponer estrictas medidas para contener la enfermedad, que aun así ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector.La legislación comunitaria establece la aplicación de medidas de control y vigilancia en caso de brotes de la PPA, actualmente presente en trece países de la UE. Esta es la situación en la mayoría de ellos:

| etiquetas: ppa , ue , porcino
4 1 0 K 54 actualidad
10 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
cosmonauta #9 cosmonauta *
#_2 Ni por asomo es duplicada. El negativo es por mentir y manipular.
0 K 16
#10 La_fruta_de_ayuso
A trump aún no le han dado?
0 K 6
#5 indi11
#2 buenas, no estoy de acuerdo, he leído tu noticia antes y no tiene que ver. En esta se habla de la evolución de los brotes en la ue por país, no es lo mismo
0 K 7
Drebian #1 Drebian
Antes de votarme negativo, piensa razonadamente.

Si respetáramos a los animales como seres que son, no como objetos o algo que sirve para algo, no haría falta exterminar miles de almas por casos como éste. Piensa antes de comer, piensa antes de comprar. Hazte vegano.
1 K 3
#3 Drazul
#1 podemos decir lo mismo de la agricultura actual, y que para no tener plagas directamente matamos a todos los bichos y animales que se acerquen
1 K 17
Drebian #4 Drebian
#3 No podemos. ¿Sabes cuantos millones de animales se matan al día para consumo humano? Búscalo.
0 K 10
#6 indi11
#4 antes de nada me parece muy respetable la decisión del veganismo. Pero el problema, desde mi punto de vista es el sistema de producción (capitalista). Puedes consumir local o inclinarte por el decrecimiento, pero solo atacar el consumo de carne sin plantearte el resto no creo que sea algo muy especial.
0 K 7
Bhuvaya #7 Bhuvaya
#1 predicas en el desierto. Aquí hay una buena cantidad de humanos sin alma ni empatía que participan, hacen proselitismo o financian la tortura y sufrimiento de cientos de miles de animales pacíficos y sintientes.
1 K -10
cosmonauta #8 cosmonauta *
#1 Dale una vuelta anda..¿Cuanto valdrían las berzas si todo el mundo fuese vegetariano? ¿Habría tofu para todos?
0 K 16

menéame