Miles de cerdos sacrificados y pérdidas millonarias por la peste porcina en la UE

La peste porcina africana (PPA) ha llevado a los países de la Unión Europea (UE) afectados a imponer estrictas medidas para contener la enfermedad, que aun así ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector.La legislación comunitaria establece la aplicación de medidas de control y vigilancia en caso de brotes de la PPA, actualmente presente en trece países de la UE. Esta es la situación en la mayoría de ellos: