2
meneos
20
clics
Milei y la teoría de un premio Nobel para decidir en contextos de alta incertidumbre
El autor cuenta los entretelones de la charla entre el Presidente y Robert Merton, Nobel, en Olivos días atrás.
|
etiquetas
:
milei
,
robert merton
,
nobel
2
0
1
K
10
actualidad
3 comentarios
#2
SeñorPresunciones
Las opciones reales llevan esa lógica a decisiones del mundo real, incluido el Estado. En todos los casos, el problema no es solo qué hacer: es cuándo hacerlo y en qué condiciones. Bajo incertidumbre, cuando una decisión es parcialmente irreversible, la espera tiene valor porque produce información. En muchos casos, el criterio no es “conviene o no conviene”, sino “conviene cuando una variable relevante cruza un umbral”. Actividad, inflación, conflictividad.
Lo podría firmar Groucho Marx.
1
K
21
#3
Pontecorvo
#2
Todos somos conscientes que el nivel del meneante medio es elevadísimo y podría mirar por encima del hombro de todo un premio Nobel.
0
K
8
#1
Findeton
Increíble el nivel de la discusión, para lo que son los políticos a los que estamos acostumbrados.
1
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
Lo podría firmar Groucho Marx.