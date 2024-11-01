edición general
Milei y la teoría de un premio Nobel para decidir en contextos de alta incertidumbre

El autor cuenta los entretelones de la charla entre el Presidente y Robert Merton, Nobel, en Olivos días atrás.

SeñorPresunciones
Las opciones reales llevan esa lógica a decisiones del mundo real, incluido el Estado. En todos los casos, el problema no es solo qué hacer: es cuándo hacerlo y en qué condiciones. Bajo incertidumbre, cuando una decisión es parcialmente irreversible, la espera tiene valor porque produce información. En muchos casos, el criterio no es “conviene o no conviene”, sino “conviene cuando una variable relevante cruza un umbral”. Actividad, inflación, conflictividad.

Lo podría firmar Groucho Marx.
Pontecorvo
#2 Todos somos conscientes que el nivel del meneante medio es elevadísimo y podría mirar por encima del hombro de todo un premio Nobel.
Findeton
Increíble el nivel de la discusión, para lo que son los políticos a los que estamos acostumbrados.
