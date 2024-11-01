Milei se quedó solo con su hermana  

En un bosque de mentira estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia. Sos brillante en ocultar. Tener cuidado con lo que me escondas. Hay un destapio a punto de estallar. Hasta las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida. Este solvio mperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños. Ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad amor, habrá consecuencias porque no se miente...