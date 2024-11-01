edición general
4 meneos
49 clics
Milei se quedó solo con su hermana

Milei se quedó solo con su hermana  

En un bosque de mentira estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia. Sos brillante en ocultar. Tener cuidado con lo que me escondas. Hay un destapio a punto de estallar. Hasta las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida. Este solvio mperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños. Ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad amor, habrá consecuencias porque no se miente...

| etiquetas: milei , recesión , argentina , solo
4 0 0 K 57 actualidad
5 comentarios
4 0 0 K 57 actualidad
#3 cajadecartonmojada
Como él quería :troll:
1 K 27
#4 Pivorexico
Tiran más dos tetas , que 5 motosierras .
1 K 24
devilinside #5 devilinside
#4 Y que un perro clonado
0 K 12
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
No he entrado, pero me temo que falta un NSFW en el titular.
0 K 12
Cuñado #2 Cuñado
Quedarían para follar.
0 K 11

menéame