Milei negociaría la recuperación de Malvinas a cambio de una Base de EEUU. en las propias islas

El periodista, escritor e investigador Horacio Verbitsky reveló una versión sobre un plan en gestación dentro de la administración de Javier Milei para la recuperación de las Islas Malvinas. Una iniciativa que estaría ligada directamente a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos bajo la gestión de Donald Trump. La información, expresada al aire en su editorial de El Cohete a la Luna en Radio Cut este domingo 02 de noviembre 2025, fue llamativamente omitida en el texto escrito de la columna, pero se puede escuchar a partir del minuto 48
MileiEl perrito faldero de EEUU en Argentina negociaría la recuperación de Malvinas a cambio de una Base de EEUU. en las propias islas
Nada más ganar las primeras elecciones, confesó en una entrevista en la televisión argentina que iba a por las Malvinas.
Ahora ya tiene sus F-16 para jugar a ser el nuevo libertador.