Milei negociaría la recuperación de Malvinas a cambio de una Base de EEUU. en las propias islas

Milei negociaría la recuperación de Malvinas a cambio de una Base de EEUU. en las propias islas

El periodista, escritor e investigador Horacio Verbitsky reveló una versión sobre un plan en gestación dentro de la administración de Javier Milei para la recuperación de las Islas Malvinas. Una iniciativa que estaría ligada directamente a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos bajo la gestión de Donald Trump. La información, expresada al aire en su editorial de El Cohete a la Luna en Radio Cut este domingo 02 de noviembre 2025, fue llamativamente omitida en el texto escrito de la columna, pero se puede escuchar a partir del minuto 48

#1 Dav3n
Milei El perrito faldero de EEUU en Argentina negociaría la recuperación de Malvinas a cambio de una Base de EEUU. en las propias islas

Poner titulares honestos no cuesta nada, recuperemos el noble arte de decir la verdad xD
#4 concentrado
Y EEUU accederá, pero después de ocupar Groenlandia, Canadá, acabar el muro con México, matar a todos los narcos de Latinoamérica, construir el resort en Gaza y quedarse con las tierras raras de Ucrania. Cada cosa a su tiempo.
#6 sliana
tengo una buena y una mala noticia. la buena es que he solucionado la economia argentina. la mala es que tenemos 24 horas para abandonar el pais.
ya empiezan.
rob #2 rob
Hace nada lo comenté por aquí:
www.meneame.net/story/plena-crisis-economica-milei-acelera-rearme-cuen

Nada más ganar las primeras elecciones, confesó en una entrevista en la televisión argentina que iba a por las Malvinas.
Ahora ya tiene sus F-16 para jugar a ser el nuevo libertador.
Connect #5 Connect
Pues no es tonto el tío. Sabe que la Argentina no podrá recuperar esas islas. Pero si le pone el caramelito en la boca al matón del barrio, pues sabe que se puede deshacer del 'ocupa'.
johel #7 johel *
Si hay que hacerlo por reirse de los socios de usa, mejor plantar una base en la isla de Jersey. 2x1 en meadas en la boca.
Aokromes #3 Aokromes
ya entra una base en las malvinas?
#8 slender_1
Y España no puede recuperar Puerto Rico a cambio de una base :troll:
