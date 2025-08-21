Milei logra imponer su veto al aumento de emergencia de las pensiones en Argentina

La norma había sido aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio y establecía un incremento del 7,2%. Fue vetada mediante un decreto firmado el 2 de agosto por ir contra el objetivo del equilibrio en las cuentas públicas. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha logrado este miércoles, gracias al apoyo de un sector de la oposición, imponer su veto a la ley que ordenaba un aumento "excepcional y de emergencia" en las pensiones que cobran los jubilados.