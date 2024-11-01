edición general
Milei fue recibido en Estados Unidos por un estafador financiero

El objetivo elegido para el viaje fue reunirse con un estafador confeso y condenado: Michael Milken. Apodado el “Rey de los bonos basura”, Milken fue condenado a 10 años de cárcel, por 6 delitos entre los cuales se cuentan fraude bursátil, conspiración, trafico de información privilegiada y manipulación de los mercados. Aunque admitió 6, los cargos por los que fue acusado eran… 98. Finalmente pasó dos años en la cárcel y se le prohibió volver a ejercer en el mercado financiero hasta que fue indultado por Donald Trump en su gestión anterior

Rojista #3 Rojista
El titular podría ser: "Michael Milken fue visitado por un estafador financiero", y sería igual de válido.
#4 BombónJovi
#3 O quizá, "Reunión entre estafadores".
Sería una reunión sectorial.
Sería una reunión sectorial.
Findeton #2 Findeton
Relacionado: El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión en Los Ángeles con empresarios y autoridades de JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase, Paramount, Chevron, Discovery Capital Management, entre otras empresas y organizaciones estadounidenses.

x.com/NicoOrchid/status/1963941896633377068  media
