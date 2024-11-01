Milei fue recibido en Estados Unidos por un estafador financiero

El objetivo elegido para el viaje fue reunirse con un estafador confeso y condenado: Michael Milken. Apodado el “Rey de los bonos basura”, Milken fue condenado a 10 años de cárcel, por 6 delitos entre los cuales se cuentan fraude bursátil, conspiración, trafico de información privilegiada y manipulación de los mercados. Aunque admitió 6, los cargos por los que fue acusado eran… 98. Finalmente pasó dos años en la cárcel y se le prohibió volver a ejercer en el mercado financiero hasta que fue indultado por Donald Trump en su gestión anterior